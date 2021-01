La Foto del Día: "Mi angusta, hija de una mente que lo planifica todo".

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la portada del Mundo. Mi quiosqero, que es un joven aguerrido se ha ido hoy a buscar, entre los hielos, los periódicos sin esperar a que se los trajeran. Por eso hoy sí he tenido papeles. La foto, digo, está en la portada del Mundo. Es de un campo de futbol de un colegio. Al fondo, detrás de una valla metálica, arboles despojados y la silueta de cuatro rascacielos. Una portería, con la red colgando, sigue esperando un gol imposible como si no se hubiera enterado de que el silencio de la nieve se ha llevado los gritos de los colegiales a otra parte. Blanco impoluto está el campo frente a la portería vacía: el blanco parece casi infinito, hace unos días no estaba y ahora parece un blanco eterno, indomable. Y parece que los palos de la portería sostienen una esperanza imposible. Una monja corajuda se ha atrevido a adentrarse en el oceáno de polvo blanco y la nieve le llega hasta la rodilla. Lleva la monja una pala en la mano y parece dispuesta a vaciar el mar helado a pequeños sorbos, parece dispuesta limpiar el mundo para que esté manchado de niños que corran y de pelotas estampándose en la red. Y me da angustia verla así con la pala, y me doy cuenta de que mi angustia es hija de cálculo, hija de una mente que lo planifica todo y que es incapaz de estar en el presente, en el trozo de nieve que cabe en una pala, de una mente que, en lugar de recoger los dos gramos de hielo que tiene delante, divaga siempre sobre si tendrá fuerzas para limpiar todo el campo, todo el tiempo, todo la historia. Una mente siempre prisionera de todos que en realidad no existen, porque el campo, el tiempo, la historia en realidad no existen. Solo existe la nieve que cabe ahora en mi pala, en la pala de la monja.