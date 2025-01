Unai, ludópata rehabilitado, en COPE: “Acabé robando a mi familia”

Continúa la investigación sobre el futbolista del Sevilla, Kike Salas, por forzar tarjetas amarillas para que personas de su entorno ganaran dinero con apuestas deportivas.

Las últimas informaciones apuntan a que, solo en un mes, varios amigos del jugador se habrían embolsado 9.000 euros con las apuestas realizadas, aunque las autoridades creen que la cifra podría ser muy superior.

Más allá de lo llamativo de que un futbolista profesional ponga en juego su carrera y se enfrente a un presunto delito de estafa por cantidades de dinero cuantiosas, pero nada desorbitadas en comparación con lo que gana un jugador de primera división, este tipo de hechos sirven para poner en primer plano el mundo de las apuestas y sus riesgos. Especialmente, para los más jóvenes.

Menos control en los bares

De hecho, según datos de la Asociación Patim, el 40% de los menores de entre 15 y 17 años han apostado en alguna ocasión. La mayoría de ellos lo hacen en bares, donde hay menos control en las máquinas que hay disponibles para apostar.

Así empezó Unai. Ahora tiene 27 años y fue a los 15 cuando apostó por primera vez sin saber las consecuencias que iba a tener, tanto para él, como para su círculo.

Como ha contado en 'La Tarde de COPE', es cierto que en la actualidad hay más control que cuando él se volvió adicto a las apuestas deportivas, pero los jóvenes siguen encontrando la forma de acceder y, para ello, buscan sitios donde no les piden el DNI.

no es DINERO FÁCIL

"Entran en bares, en sitios donde hay menos control, y apuestan en las máquinas. Es decir, apuestan físicamente. Yo, de hecho, empecé en un bar, donde había máquinas de apuestas. Haces una primera apuesta y, a partir de ahí, empiezas a jugar. Cuando eres joven, quieres dinero rápido, dinero fácil. Y entonces te piensas que con esto puedes conseguirlo. Lo peor es que al principio puedes ganar algo. Yo siempre digo que ese es el peligro", ha relatado Unai.

Aplicación de apuestas

A medida que va pasando el tiempo, quienes se enganchan, dejan de hacer apuestas esporádicas los fines de semana en algún partido de fútbol, y empiezan a meter dinero en deportes que ni siquiera conocen, tal y como le pasó a este ludópata ya rehabilitado: "Cuando te vas metiendo en el bucle, y vas necesitando recuperar ese dinero que has perdido, apuestas a cualquier cosa. Yo apostaba a deportes que ni conocía, como competiciones de Asia, bádminton o ping-pong".

ENGAÑOS, ROBOS Y DEUDAS

Así, este joven acabó engañando a sus padres. Utilizaba el dinero que le daban para comer fuera y se lo guardaba para apostar, pero las deudas solo se hacían más grandes, por lo que empezó a pedirle dinero a sus amigos y a tener deudas con ellos. Al final, acabó robando a su familia, al principio, en pequeñas cantidades, para que no se dieran cuenta.

rehabilitación

Salir de la ludopatía no es un proceso sencillo que dure tres o cuatro meses. En el caso de Unai, se alargó más de un año, y también requirió del control económico de sus padres: “Es un proceso largo, pero se puede salir. Hubo una primera vez que me pillaron y accedí a ir a un psicólogo general, pero me dio igual y seguí jugando. Me volvieron a pillar ese año y fue cuando mis padres me llevaron a una asociación, a un especialista en adicción al juego, para hacer una rehabilitación completa".

Ahora, Unai está al frente de A90GRADOS, un grupo de prevención que asesora a jóvenes en Bilbao sobre los peligros de apostar.

Alamy Stock Photo Teclado de ordenador

Además, este joven considera que casos como el del futbolista Kike Salas son positivos para hablar del mundo de las apuestas y qué es la ludopatía y la adicción al juego: "lo utilizamos de manera positiva para concienciar, aunque me da pena que por gente como ésta se piense que con las apuestas se puede ganar dinero, cuando la realidad es que, a largo plazo, se pierde".

Al margen de las pérdidas económicas, Unai ha recordado en ‘La Tarde de COPE’ que la adicción a las apuestas tiene otras consecuencias, como la disminución del rendimiento académico y laboral, el aislamiento social o una peor calidad del sueño.