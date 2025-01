Los amigos de Kike Salas habrían ganado 9.000 euros en las supuestas apuestas realizadas

La Policía Nacional detuvo este martes a Kike Salas, jugador del Sevilla, por forzar varias tarjetas amarillas en el tramo final de la temporada pasada en Primera División para que personas de su entorno ganaran dinero con apuestas deportivas. Y este miércoles, 'El Confidencial' ha informado que los amigos del jugador habrían ganado 9.000 euros con las apuestas realizadas, cifra provisional y que se trata de la suma de boletos cobrados en un solo mes.

La Policía, además, cree que la información de los amaños pudo llegar a otros allegados del jugador y que las ganancias reales podrían ser más altas.

Las dos personas del entorno de Salas pronosticaron que el defensa iba a ser amonestado sabiendo con antelación qué ocurriría sobre el terreno de juego. Un juzgado de Morón de la Frontera (Sevilla) investiga a los tres por un presunto delito de estafa, castigado con entre seis meses y tres años de cárcel.

Aunque Emilio Cortés reconoció en El Partidazo de COPE que es difícil que el caso sea castigado penalmente. "Creo que el problema no es demostrarlo, es que no cabe en el código penal, aunque se demuestre. No es estafa ni corrupción deportiva, que solo se castiga cuando se adultera el resultado de la competición. Una tarjeta amarilla no lo hace; una roja a lo mejor sí. Me parece inflamada la detención policial", afirmó el catedrático de Derecho Penal.

Kike Salas se ha ejercitado este miércoles con el Sevilla, que por el momento no le apartará del grupo debido a la presunción de inocencia. El conjunto hispalense publicó un comunicado condenando "cualquier conducta fraudulenta" en el deporte.