Emilio Cortés explica por qué es difícil de condenar la estafa en las apuestas ilegales de Kike Salas: "No hay encaje"

Este lunes, el jugador del Sevilla Kike Salas fue detenido por haber forzado, supuestamente, tarjetas amarillas para apuestas ilegales. Un juzgado de Morón de la Frontera está investigando al defensa por provocar que lo sancionaran en partidos de Primera para que personas de su entorno ganaran dinero con apuestas.

Emilio Cortés reconoció que, aunque se demuestre que Kike Salas ha participado para favorecer las ganancias de unas apuestas, es difícil que se le castigue penalmente: "Creo que el problema no es demostrarlo, es que no cabe en el código penal aunque se demuestre. No es estafa ni corrupción deportiva, que solo se castiga cuando se adultera el resultado de la competición. Una tarjeta amarilla no lo hace; una roja a lo mejor sí. Me parece inflamada la detención policial".

Además, el catedrático tampoco considera que sea una estafa: "Y la estafa es cuando la manipulación se proyecta sobre el aparato técnico donde se presenta una apuesta. Otra cosa es el origen de esa apuesta, pero yo no manipulo el uso informático y por lo tanto no hay estafa".