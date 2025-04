La reacción de Paco González al posible penalti de Vinicius sobre Kubo: "Abrazado"

El Real Madrid encaraba el partido de vuelta con la ventaja de 0-1 de la ida gracias al gol de Endrick. El futbolista brasileño repetía en el once titular en lugar de Mbappé, que comenzaba en el banquillo. La otra sorpresa de Ancelotti fue la colocación de Camavinga en el lateral izquierdo. Por su parte, en la Real Sociedad, Imanol Alguacil ponía al mejor once posible, con Oyarzabal arriba.

El partido comenzó con una gran ocasión de Endrick, que estuvo a punto de hacer uno de los goles de la temporada después de que Zubeldia dejara botar un balón dentro del área y el brasileño puso el cuerpo e hizo una chilena que se marchó desviada hacia la izquierda de Remiro.

EFE Los jugadores de la Real Sociedad celebran el gol de Barrenechea

En el minuto 16, un balón largo era peinado por Pablo Marín hacia la carrera de Barrenetxea, que acabó pisando el área y marcando con un disparo que pasó por debajo de las piernas de Lunin. El Real Madrid respondía con una llegada de Bellingham, que tiró demasiado cruzado desde dentro del área.

Y en el 30', la Real Sociedad apretó la salida de balón del Madrid y Vinicius le metió un gran pase con el exterior para dejar totalmente solo a Endrick, que marcó el empate picando el balón por encima de Remiro. Con este gol, con el que se llegó al descanso, el Real Madrid volvía a ponerse por delante en la eliminatoria (2-1).

EFE Endrick celebra con Vinicius el gol del Real Madrid en Copa del Rey

segunda parte

La segunda parte empezó con un córner sacado por Rodrygo desde la izquierda que a punto de marcar de gol olímpico el brasileño. (CONTINÚA EL PARTIDO)

kubo pidió penalti de vinicius

Al filo del descanso, Take Kubo se metió en el área merengue y cayó al suelo cuando estaba cubierto por Vinicius. El japonés pidió penalti por agarrón del delantero madridista pero Arberola Rojas, después de que se revisara en el VAR, mandó a los jugadores a los vestuarios.

Pedro Martín dejó claro en Tiempo de Juego que no era penalti: "Él estaba mirando las piernas. En las piernas no hay nada. Hay un abrazo en el cuerpo de Kubo, pero no hay nada". Paco González, al ver la jugada, dijo que Vinicius llevaba abrazado al realista pero que "es mejor que Vinicius defienda dentro del área".