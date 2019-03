Solo tengo cinco minutos: “Sinacio a Juicio”

Su abogado y representante legal, Alonso Gudjonsonson anuncia tajante que Sinacio hoy no se va a pesar

Tiempo de lectura: 1



Hoy es el día. Expectación máxima. Fotógrafos y cámaras por toda la Cope. Sinacio hace su entrada en el estudio,, haciéndose paso entre la multitud, con el jamón bajo el brazo y dispuesto a subirse en la báscula. Por fin desvelaremos si ha cumplido el “Reto del compromiso” y si ha conseguido bajar esos 15 Kgs.

Sin embargo, la situación pega un giro total cuando su abogado y representante legal, Alonso Gudjonsonson anuncia tajante que Sinacio hoy no se va a pesar. De repente, aparece un juez en el estudio y se monta un juicio rápido para dilucidar si tiene que pesarse o no. ¿Qué dictaminará el juez? ¿Serán las pruebas concluyentes? ¿Se tendrá que pesar hoy? No se lo pierdan.