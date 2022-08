¿Puede convertirse la central nuclear de Zaporiyia en la próxima Chernóbil?

Chernóbil y Fukushima son los dos desastres nucleares más recientes y conocidos de nuestra historia reciente. Pero ahora estamos pendientes de Zaporiyia, la central nuclear más grandes de Europa y la novena del mundo y que se encuentra en medio de una guerra.

El Doctor en física nuclear y profesor del máster en Ingeniería Nuclear en la Universidad Politécnica de Cataluña, Guillén Cortés, ha estado en 'La Tarde', y nos ha explicado que la central nuclear de Zaporiyia es "muy parecida a una central nuclear de agua a presión, las que tenemos en Occidente. Es una central bastante más moderna, es de los años 80 como las nuestras, y esa central tiene es que es muy distinta a la central de Chernóbil, o la central de Fukushima". "Esa central tiene un edificio de contención que está hecho de hormigón, con varios metros de espesor con acero, que están preparados ya para resistir el impacto de un avión", ha añadido. Además, hay que tener en cuenta que la central de Chernóbil no tenía eso, por no mencionar que el material que favorecía la fisión nuclear era grafito, que estaba dentro del propio reactor y que no se podía sacar para parar la fisión. "En cambio, el material moderador que incita la reacción de fisión de los reactores de Zaporiyia es agua", ha terminado de explicar.