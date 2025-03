¿Se puede poner solución a los conflictos generados por el móvil?

El hogar, ese sitio al que regresamos a diario tras una larga jornada de trabajo y en el que convivimos con nuestros familiares, suele ser nuestro gran refugio. En él, podemos encontrar una gran variedad de objetos y dispositivos que nos hacen nuestro día a día más fácil, desde la televisión, pasando por una tablet y llegando al teléfono móvil.

Este último es el principal motivo de conflictos en la mitad de casas donde vive algún adolescente, y que provoca la frustración de muchos padres que, últimamente, se dan cuenta que la mayor parte de las discusiones vienen provocadas por este asunto. A esto se suma el no saber cómo manejarlas y afrontarlas.

ASÍ FUNCIONAN LAS NUEVAS "ESCUELAS DE PADRES"

Rocío Paños, coordinadora de Familias y Bienestar de Fad Juventud, presentaba en 'La Tarde' uno de sus proyectos, "Familias digitales: resolución positiva de conflictos tecnológicos", cuyo objetivo no es otro que dar una solución a este problema. Este tiene 2 componentes fundamentales, un "kit de armonía", es decir, unos recursos audiovisuales para ayudar a los padres y los talleres presenciales.

Esta especie de cursos se dividen en tres sesiones. En la primera, "trabajamos el modelo que se da a los hijos, hablamos de los valores que quieren promover y sobre los conflictos intergeneracionales". Una semana más tarde, los padres aprenden a poner normas y límites a sus hijos y, en la última, "se entra en detalle en el tema de los videojuegos y las redes sociales".

EFE Adolescente jugando a un videojuego

A esta "escuela de padres" acudió hace tan solo unos días Pilar Ullate, madre de dos mellizas de 14 años. Su experiencia llamaba la atención a Pilar García Muñiz, pues la participante admitía que, tras salir de la sesión el primer día, se dio cuenta de que su nivel de adicción a las pantallas era mayor de lo que pensaba.

tRANSFORMAR LAS PROHIBICIONES EN RETOS

Contaba que, después de cada sesión semanal, les proponían un reto. "Me propuse no coger el móvil al llegar la hora de meterme en la cama y sustituirlo por un libro". Por su parte, su marido prefirió "no tenerlo a la vista en reuniones familiares o de amigos", un hábito que ambos siguen manteniendo.

En cuanto al uso que hacen sus hijas de él, explicaba que hasta ahora funcionaban poniéndoles un límite de tiempo, algo que ahora se resume en una mayor comunicación y consciencia.

Al escuchar esto, la coordinadora de Fad Juventud mostraba su acuerdo y hablaba de la manera que tienen de transformar las prohibiciones en retos, los cuales "fomentan el trabajo en equipo y hacen que esto sea más fácil de llevar a cabo". Por ejemplo, se puede establecer que el móvil se utilice para el ocio un máximo de horas al día, algo que ayuda a decidir en qué va a invertir el tiempo cada uno.