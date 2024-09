La musicóloga Marta García Sarabia cuenta en La Tarde de COPE por qué ahora España está llena de musicales

Fue la canción Algo de mi, la que marcaría el futuro de Camilo Sesto, y con Melina, el autor introduciría el ritmo pop, aunque no renunciaría a su estilo romántico de antes. Pero si hay una canción que reina en cada karaoke y es su máximo exponente, esa es la que dice eso de Vivir así es morir de amor...

Ya se han cumplido los 5 años desde que esta leyenda de nuestra música falleció. Alguien que de pequeño soñaba con ser como Joselito y que al final fue un icono que vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo. Aun así, además de ser recordado por los famosos temas que nos ha dejado, también es justo decir que su mayor hito fue el de traer a España la opera rock más transgresora en plena dictadura.

El musical que cambió la manera de representar en España

Y es que si hay algo en lo que es un auténtico protagonista es la “importación” del musical Jesucristo Superstar, donde Getsemani, oración del huerto, representa el momento bíblico cuando Jesús está en el huerto de Getsemani reflexionando sobre su destino inminente y la crucifixión que le viene.

Fue en 1975 cuando Camilo vio este musical en Londres y quiso que los españoles lo vieran. Y es que en España, además de luchar contra la censura, lo produjo con su dinero, un gran riesgo para algo que se acabaría convirtiendo en un éxito y una obra que cambió el género en España.

Camilo Sesto

Con nuestra comunicadora Pilar García Muñiz, en La Tarde de COPE ha estado Marta García Sarabia, musicóloga y autora del libro Jesucristo Superstar opera rock, la pasión de Camilo Sesto, y directora también del documental Superstar Camilo Sesto.

En musical se estrenaría el 6 de noviembre de 1975, dos semanas antes de morir Franco, y lo haría en el teatro Alcalá Palace de Madrid, que tuvo que ser adaptado especialmente para una representación en la que Camilo, además de ser el intérprete principal, sería productor de una obra que se estrenaba después de 3 años censurada y que cambiaría para siempre la manera de ver los musicales en España.

La dificultad de la censura

Además, no se supo hasta el último momento si se podría representar. Porque cuando se supo la que quería hacer Camilo se generó polémica incluso entre los españoles, que se posicionaban a favor o en contra. Porque realmente lo más interesante de la obra es el tema de la censura, ya que no es solo el asunto de la obra escrita, sino la de realidad.

Sobre esto, la musicóloga Marta García ha explicado que la censura estaba presente desde los inicios del musical: “Tenían que hacer una representación a puerta cerrada ante un comité de censores que luego tenían que aprobarla”.

Reconocimiento a Camilo Sesto

Pero la representación que se llevó a cabo ante los censores sería más encorsetada que la que luego se haría realmente. También los cantantes que en su día participaron en la obra, como Ángela Carrasco o Teddy Bautista sí eran conscientes de que era un momento decisivo en la historia aunque no lo fueran de la repercusión posterior. Pero también era importante compararlo con el momento cultural que se vivía en España. No es normal que una obra en tan solo 4 meses genere tanto fanatismo, y a la vez tantos detractores.

El actor Juan Echanove dice en el documental que “con Jesucristo Superstar se acaba la España en blanco y negro, y llega el color”.

Este musical fue nuestra primera macroproducción musical como en Broadway. Los teatros no estaban adaptados y había que hacer modificaciones. "Camilo fue un valiente porque invirtió una fortuna (más de 12 millones de pesetas) y un temerario por el hecho de no saber que iba a pasar. La inversión en una representación que solo duró 4 meses no se recuperó", explica Marta García.

Pero él se convirtió en lo que se ha convertido.