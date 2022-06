La madre de Pilar Cisneros narra cómo está viviendo el desalojo de su hogar por el fuego: "Salimos corriendo"

Pilar Cisneros ha arrancado este viernes 'La Tarde' de un modo muy especial. "Nunca pensé que iba a hacer esto en la radio. Hola, mamá". Al otro lado del teléfono, efectivamente... estaba Irene, su madre.

"Nos tratan bien, nos traen agua de vez en cuando y bueno estamos aquí pero no sabremos cuándo volveremos a casa", explica. Irene se encuentra evacuada por las llamas que han alcanzado Mahíde de Aliste y el de su hija, Pilar. "Empezaron a sonar las sirenas de la Guardia Civil. Todo el mundo se asustó y salimos corriendo. El humo ya se notaba anoche. A las 11 y pico salí a pasear a la perrita y se veía humo por todo el pueblo". Además, ha añadido que "esta mañana ya se veían las llamas en una cumbre cerca del pueblo pero por suerte no la han dejado pasar de ahí y de momento lo tienen un poco controlado pero no se ha acabado".