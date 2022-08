Las personas mayores, los grandes afectados de la brecha digital

Lo que vas a escuchar es un ejemplo de lo que llamamos brecha digital. Quedarse al margen de las nuevas tecnologías en este caso por desconocimiento y por no tener la destreza debido a la edad.

El padre de PURI tiene ochenta y nueve años y su móvil es de los antiguos, solo recibe llamadas y SMS. Esto es lo que les ha pasado cuando hace unos días fueron a cenar a un restaurante: “Mi padre le pidió una carta en papel y nos dijeron que no tenían. Nosotros le manifestamos que no nos parecía normal que se excluyera de esta manera a gente que no poseyera un móvil con lector QR”. Si no hubiese estado con su familia probablemente se hubiese tenido que levantar e ir a otro restaurante donde no fuese necesario usar Internet para poder ver la carta. Puede que te haya pasado este verano cuando hayas ido con tus padres o con familiares mayores. Dependen de ti para ver la carta porque solo se ofrece a través de un código QR. Podríamos llamarlo discriminación generacional, ¿no crees?

Fíjate en este dato, aunque en los últimos años se ha producido una progresiva reducción de la brecha digital, el 40,5% de los mayores de 65 años no usan Internet. Pero ojo porque la brecha digital no solo afecta a nuestros mayores. Existe otro tipo: el apagón digital. En España se vive y se sufre en casi dos millones de hogares. A diario. Tener datos en el teléfono no es algo que todo el mundo se pueda permitir. Ni tener Internet en casa. Esto también es brecha digital. Cómo también lo es vivir en un punto ciego, sin cobertura.

Analizamos el tema con Manuel Bernardo, vecino de Bermillo de Alba, un pueblo de Zamora de 112 habitantes, donde apenas hay cobertura; José es un venezolano de 19 años, vivía en una situación de vulnerabilidad económica cuando acudió a los talleres prelaborales en innovación digital, audiovisuales, arte digital y ciberseguridad de Cáritas, allí le forman y le aportan los recursos necesarios para que pueda encontrar un trabajo que le ayude a salir de esa situación; y, Zaida Lozano, orientadora sociolaboral del Campus Cáritas Madrid del Servicio Diocesano de Empleo.