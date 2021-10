Isaac cuenta cómo le mató la burocracia: "Esto no se lo deseo a nadie"

Hay historias difíciles de creer y te aseguro que esta no la habías escuchado jamás. Isaac Rodríguez está muerto y vivo a la vez. Desde hace ya dos años, este chico valenciano consta en los registros de Hacienda y de la Policía como fallecido. Va de un lado para otro intentando solucionar el problema y no hay manera. Está harto de presentarse en las ventanillas para protestar. Se trata de un error administrativo que no consigue solucionar. Se dio cuenta porque su padre recibió en 2019 una notificación de Hacienda de que tenía retenida una devolución de 100 euros de Isaac por estar muerto. Tú imagínate el susto.