El Instituto de la felicidad de Copenhague y el estudio de nuestro estado de ánimo: ¿qué nos hace más felices?

La felicidad es algo que toda la sociedad desea encontrar y desea conocer la manera de poderlo ser en todo momento. Este tema ha sido tratado por 'La Tarde'.

Para ello se ha contado con Alejandro Cencerrado, analista de big data del Instituto de la Felicidad de Copenhague. Lleva 17 años midiendo la felicidad: "Cada noche antes de acostarme me pregunto si quisiera que el día se repitiera a la mañana siguiente". Si es positivo le da una nota de más de un cinco, si no menos de un cinco y en el caso de no tenerlo claro le pone el cinco. Solo ha sido capaz deponer dos días un nueve. Unas fechas señaladas que están relacionadas con un día especial relacionado "con lo romantico y setimental". Los unos, en cambio, se relacionan con problemas físicos y de salud.