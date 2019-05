De Haro a las 15:30: "Gracias, Inés, por hacernos comprender en qué consiste la vida"

Tiempo de lectura: 2



Anoche en la cadena COPE confirmábamos la noticia del asesinato de la misionera española Inés Nieves Sancho, que fue encontrada en una aldea al sureste de República Centroafricana. Inés tenía 77 años y llevaba 23 años entregados al servicio de esa zona. La situación en República Centroafricana es caótica como bien dice Juan José Aguirre, que es el obispo de Bangassou. Es un país martirizado y ocupado en gran parte de su territorio por señores de la guerra. Inés moría después de haber dedicado 23 años de su vida a ese país y no es la única misionera que ha muerto en los últimos meses. Tenemos 13.000 misioneros distribuidos por el mundo y son gente que uno los conoce y está allí sobre el terreno, acaba uno admirado, porque son gente de vida muy sencilla, que marcharon de su tierra hace mucho tiempo, algunos olvidan el español y dedican su vida en zonas como República Centroafricana donde a nosotros nos daría mucho miedo. Dedican su vida al servicio de los pobres, la sanidad, la educación, la evangelización, etc. Algunos de ellos acaban mártires no porque los maten directamente por la fe, también hay mártires de la caridad. Todos recordamos a los misioneros españoles que murieron por el ébola. Esta gente repartida por el mundo que entrega su vida hay muchas veces en las que mueren pacificamente pero después de años de servicio, son gente que hacen un mundo mejor, más luminoso, donde se puede vivir un poco mejor, porque estoy convencido, porque he conocido a otros misioneros donde vivía Inés la vida era un poquito mejor en medio del caos de la República Centroafricana. Ella ayudaba a que la vida fuera más digna, a que hubiera personas que tuvieran más oportunidades, etc. Como tantos otros, son 13.000 por el mundo. Son historias que desgraciadamente solo conocemos cuando acaban de forma trágica como en el caso de Inés. Sirva la muerte de Inés, un abrazo a toda su familia lleno de orgullo. Se siente uno orgulloso de formar parte de una familia llena de gente que está dando su vida por el mundo para que otros vivan mejor. Cuando uno conoce la historia de Inés se da cuenta de que hay conflictos, guerras, explotación, falta de libertad, pero lo que no sabemos es que hay vidas luminosas como las de Inés que hacen que uno mire el mundo de otra manera. Gracias, Inés, por tu vida. Gracias, Inés, por tu muerte. Gracias por hacernos comprender en qué consiste la vida.

