De Haro: “La foto del día la llevo debajo de los párpados y es la Tierra de Cameros”

La foto que me ha llamado la atención hoy no está en los periódicos ni siquiera en mi móvil, la llevo pegada debajo de los párpados desde este mañana y no puede mirar nada sin quitármela de las pupilas. Todo tiene hoy el color de una imagen de la Tierra de Cameros, aquí en la Rioja.

Saliendo de Soria, donde las nubes estaban bajas y hacían esculturas propias de un capitel románico, que parecían verse en las formas de algodón bestezuelas y algún joven bajo el árbol del paraíso…, saliendo de Soria el cielo se ha convertido en un arco de medio punto, se ha hecho íntimo, y una niebla sutilísima, a la vuelta de una curva, se ha abierto para enseñarme un monte cubierto de robles jóvenes, unas cumbres altas con unas nieves muy suaves y, un regato que corría modesto y lleno de alegría bajo un puente de piedra y unas huertas muy trabajadas, con sus surcos muy bien hechos, como los de un belén y al fondo, un pueblito con los colores de la tierra, un pueblito de mostaza y miel, de casas y calles esforzadas, calles pinas que son amigas de la sierra.