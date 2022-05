El gran problema de Huelva, sus infraestructuras: "Va a ser muy difícil luchar contra la estacionalidad"

30 kilómetros de playa. 30. Si miro a mi derecha y miro a mi izquierda veo una playa de 30 kilómetros de arena fina con un solazo impresionante. Los de 'La Tarde' vamos a estar dándonos vueltas por Andalucía, por las diferentes localizaciones, para hablar con la gente-gente. Hoy estoy en la playa de la Antilla, de Lepe. ¿Y qué veo? Veo un paseo inmenso a un lado y a otro recorrido por poquita gente todavía en un jueves con calor. Hay gente, pero todavía no son muchos los turistas que se acercan a esta zona. Nosotros hicimos ayer el programa en Cádiz y cuando acabamos nos vinimos para Lepe. Cogimos el coche y vinimos por Sevilla. Tardamos más de dos horas. La verdad es que uno piensa: ¿cómo es posible que no haya otra manera de venir desde Cádiz hasta aquí?

Arsenio Martínez es director de la Cámara de Comercio de Huelva y ha contado que "me temo que no. No hay otra manera de venir a Huelva. La única infraestructura que podemos tener es autovía a Sevilla". Esta es una de las grandes cuestiones de la zona. La dificultad para llegar y las comunicaciones. Desde cualquier punto de la Península. Una reivindicación que "puede estar ya 20 años. Llevamos pidiendo una conexión férrea con Sevilla. Las provincias limítrofes tampoco tienen conexión con nosotros. Queremos que la gente pueda venir a Huelva con unos horarios y unas infraestructuras lógicas", explica Martínez.