El ganador de 80 millones de euros en COPE: “Llevo jugando 30 años con la misma combinación”

Tiempo de lectura: 2



Un único boleto ha conseguido ser el acertante de primera categoría en la Lotería Primitiva de este jueves. La persona que selló este boleto lo hizo en la localidad de Tavernes Blanques, en Valencia, una población de menos 9.000 habitantes.

Ha conseguido los 6 aciertos más el reintegro, por lo que le corresponden casi 79 millones y medio de euros. Es el mayor premio que ha repartido en su historia esta administración. Durante toda la mañana, muchas personas se han dirigido hasta la Administración de Loterías para saber si su boleto era el premiado.

Pero ha sido a primera hora de la tarde de este viernes cuando se ha conocido la identidad de la persona afortunada. Su nombre es Javier Espinosa y ha estado en 'La Tarde' para contar sus primeras sensaciones pocos minutos después de saber que había sido premiado con casi 80 millones de euros.

"Llevo jugando con esos números unos 30 años. Cuando he visto los números en la pantalla, no me ha hecho falta mirar el boleto para saber que yo era el acertante", ha señalado Javier Espinosa.

Sobre la conversión a millones de pesetas, Javi ha confirmado que sí se ha parado a pensar la cantidad exacta en pesetas: "Son alrededor de 14 mil millones de pesetas, aún no me lo creo todavía".

Javier ha indicado que se dedica al sector de la construcción: "Todos los que nos dedicamos a ester sector hemos sufrido la dureza de la crisis económica, hemos tenido que pedir muchos créditos que dentro de poco van a ser cancelados".

Con tono emocionado, Javi ha desvelado que lo primero que ha hecho al saber que era el afortunado es acordarse de sus hermanos y de su madre, que murió hace cuatro meses: "En estas fechas siempre te acuerdas de los que no están, las primeras navidades sin ella han sido duras, pero sé que donde este estará orgullosa".