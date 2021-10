La foto: "El trabajo es agotador. Hace calor"

La foto que hoy me llamado la atención es de Inge Morath, hay una exposición con alguna de sus obras en Avilés. La que me ha cautivado hoy es un retrato en blanco y negro. Tres hombres, desnudos de cintura para arriba, trabajan encima de un camión . Los tres están muy delgados, en sus torsos se cuentan las costillas. Los brazos fuertes, pero no musculosos. Los tres con gorra, los tres hunden sus palas o sus rastrillos en la carga del camión. Hacen palanca. El trabajo es agotador. Hace calor. Hace tiempo que cada uno de ellos piensa que no puede cargar una pala más, los tres tienen ante su imaginación lo mucho que les queda de jornada y saben que no la pueden completar. Solo pensar en las horas que le quedan por delante para poder descansar, para poder echarse a dormir en cualquier sitio, para roer un mendrugo de pan, solo pensar en lo que tienen por delante se convierte en una tortura añadida. Para seguir hay que no pensar, o pensar solo en la pala que en este momento entra en la tierra, no hay otra pala, solo la que en este momento entra en la tierra. Si los tres hubieran estados solo hace tiempo que habían saltado del camión. Siguen en su sitio porque escuchan las paladas de sus compañeros. Siguen trabajando porque a sus espaldas hay un edificio a medio construir, seguir hincando la pala es, en un cierto modo, hablar con los que vivirán en esas casitas que se construirán con el cemento que se hará con la arena que ellos descargan. No hay que pensar en las paladas que faltan, hay que pensar solo en la pala que en este momento entra en la arena y en las casitas en las que se va a usar.