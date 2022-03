La foto: “Todas las preguntas de las seis mujeres se amasan hasta quedarse en un solo grito”

La foto que me ha llamado la atención es de una agencia de noticias que se llama Getty. Esta tomada la foto en una iglesia. Al fondo una puerta pintada con colores suaves. Una gran lampara de aspecto palaciego, a pesar de sus numerosas bombillas, difunde una luz blanca y escasa. Dos iconos que representan a dos santos quedan envueltos en cierto misterio. Las figuras salen de un fondo de oro purísimo, de una gloria luminosa. Bajo las imágenes un coro de madera oscura, cada silla parece un trono sobrio. En el coro seis mujeres. Con abrigos largos y con botas, cubiertas con un pañuelo. Con la cabeza ligeramente agachada. Suenan en las fotos los cantos de una liturgia oriental. Las voces bajas y profundas entonan un lamento y una súplica que viene de lejos. Las seis mujeres tienen en sys oídos, en sus ojos la devastación de la ciudad, el sonido de las bombas, los gemidos de los heridos, el abandono de los muertos. Y a las seis mujeres les parece casi imposible encontrar palabras para rezar. Se les agolpan en las tripas preguntas que formulan despacio y dominadas por una profunda tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué tratan a las mujeres, a los hombres y a los niños como animales de matanza? ¿Por qué el dolor no se acaba? ¿Por qué reina la muerte donde mires? ¿Por qué un solo hombre es capaz de sembrar tanta devastación? ¿Por qué tenemos nosotras que pasar por esto? No lo merecemos. ¿Por qué otra vez las fuerzas más oscuras dominan nuestro país? Todas las preguntas de las seis mujeres se amasan hasta quedarse en un solo grito ¿Por qué Tú toleras todo esto, toda esta destrucción? ¿Dónde estás, donde estás Tú en este momento?