La foto: "Todas las edades viven de esa edad adolescente en la que se sabe que la guerra no es la solución"

La foto que me ha llamado la atención está entre las fotos que expone la Fundación Mapfre de Judith Joy Ross. Judith es una fotógrafa estadounidense que tiene ahora 75 años y que se ha dedicado a retratar casi toda su vida a personas normales y corrientes. Son imágenes aparentemente simples, pero después de mirarlas durante un rato acabas asomándote al alma del personaje, a tu propio ánimo De todos sus retratos el que hoy me ha llamado la atención es la de una chica joven y delgada que sale de la adolescencia. La chica tiene el pelo corto, oscuro. El rostro afilado, acaso sea también ella un personaje del Greco. El cuello de cisne, las mejillas lavadas, las cejas un arco bonito y salvaje. Los labios apretados, revelan una decisión rotunda. La mirada firme, seca, desafiante. No se permite la joven de la foto cesión alguna. Viste una camisa a cuadros y un anorak de plástico. En sus manos sostiene un cartel en el que aparece dibujada una paloma con un ramo de olivo y un letrero que en inglés dice: la Guerra no es la respuesta. La chica de la foto seguramente no ha oído nunca abrirse el cielo con el estallido del fuego de un mortero, ni ha olido nunca el olor sucio de las guerra modernas, ni ha visto chicos más jóvenes que en ella cargando con fusiles como si fueran los dueños del mundo, no ha visto seguramente una pierna amputada por una mina, ni ha sentido el frío de los refugiados que acampan en la nieve. Esos ojos no han visto ciudades arrasadas, ni la cara descompuesta de una joven viuda intentado llorar. No importa, la adolescente de la foto está convencida de que la guerra no es la respuesta. Y vendrán los que dicen ser mayores, los que esconden su cansancio, su cinismo, su necesidad de justificarse y le dirán a la joven de la foto que son cosas de la edad. No son cosas de la edad, la edad, esa edad se queda en el fondo de todos las edades. Todas las edades viven de esa edad adolescente en la que se sabe que la guerra no es la solución.