La Foto: "Tienen las plazas una vida que vibra"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en el diario El País. Es una imagen con mucha profundidad de una calle de unos arrabales en una ciudad de América Latina. En torno a una calle algo sucia se abren grandes sombrillas con los colores ya pálidos por el sol. Y debajo de las sombrillas, los puestos con maracuyá, toronja, naranja, zi-kak. Están las frutas enteras pero también los juguitos densos, llenos de colores. Y hay ropa interior, y pantalones y chaquetas que imitan conocidas marcas deportivas. Hay quien vende también pendientes, pulseras y esclavillas para los tobillos. Antes se ofrecían pájaros que daban saltitos muy cortos en sus jaulas y que montaban una gran algarabía con trinos desordenados. Hierbe la plaza al aire libre, hierbe de señoras casi descalzas que cargan con grandes bolsones, de mozos fuertes con sombreros de paja, de mulatas con cajas en la cabeza. Algunos de los vendedores vocean el genero con bromas, con ocurrencias picantes. Los niños van y vienen por si se cayera de algún lado una golosina sin dueño. Hormiguea la plaza con el entusiasmo, la vehemencia de los que van y vienen para procurarse pan en la mesa y vestido para no andar en cueros. Da gusto regalarse los ojos con la abundancia de la mercancía, que casi se lo olvida a uno que tendrá que pagarlas. En las plazas, los mercados, hay la alegría sencilla de la abundancia, de la saciedad de la vista, de los olores. Tienen las plazas y los mercados ese ambiente de fiesta de los que acuden hermanados por la necesidad, el hambre de pan o de ver y dejarse ver. Tienen las plazas una vida que vibra y que nos hace descubrir que no estamos hechos para hechos para conformarnos con el tedio, esa segunda piel que tan a menudo nos cubre.