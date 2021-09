La foto: "Tiene el torso desnudo"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en el catálogo de una exposición de fotografía internacional que se celebra en Cadaques. Es una imagen de Giorgia Fioro. La foto en blanco y negro. Los volúmenes puros, rectos. Un murete bajo delante de una caseta con tejas, de fondo una pared blanca más alta y después el cielo, el cielo plano, sin relieve alguno. Las lineas se cruzan como tiradas en la mesa de un arquitecto. Sobre el murete reposa un traje de bucear, el neopreno con capucha extiende los brazos y parece estar llamando desde una gran boca que pide auxilio. Sobre el muro también un joven hace el pino. Tiene el torso desnudo y su cuerpo forma un ligero arco. Los espalda y las piernas forman una media luna. Los biceps, los triceps, los braquiales tensos. El pecho ancho, algunas costillas se pueden contar, los abdominales entrenados, sin grasa. ¿Cuánto tiempo está el joven en esa postura imposible, en eso pino que hace sobre un muro breve, con la cabeza boca abajo, con un cuerpo que forma un arco hermoso? ¿Cuánto tiempo? Lo que dura el presente, casi, casi, casi, casi nada. El instante efímero entre lo que ya se fue, entre el pasado, y lo que no ha venido, el futuro, es un soplo Y queremos que la gota de miel no acabe de caer, que el último destello escarlata en el horizonte no se desdibuje entre sombras, que el verano no se acabe, que el músico callejero que ha llenado de esperanza sencilla el vagón de metro no se baje en la próxima parada, que nada desmienta el gesto gallardo de la mujer guapa que ha cruzado la acera, queremos que la rosa no se desgaje, queremos que el placer se prolongue, queremos que el primer trago de una cerveza fría se parezca a los demás tragos. Ese instante que queremos, sin pasado ni futuro, tiene el apellido de lo eterno.