La foto: "Somos libres incluso cuando no nos damos cuenta"

Tiempo de lectura: 2



"La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario la Razón. Está tomada en un salón muy grande en el que caben cuarenta o cincuenta personas. En primer plano hay un grupo que está sentado en el suelo y que mira como imantado algo que está sucediendo en una pantalla en alto. Ya es llamativo que en estos días de soledades invencibles, de aislamientos para evitar el dolor y el gozo del rozarse, los de la foto se hayan ayuntado para ver algo juntos, y hayan salido de esa cuarentena que nos mantiene lejanos de todo y de todos, en perenne profilasis, en perenne enfermedad de un destierro, sin más compañía que lo hemos comprado o compraremos.

Las historias, los relatos son así, cuando ya no hay una gramática común en esta babel en la que cada uno habla la lengua que se ha inventado, los cuentos, las sagas permiten volver a entenderse. Siempre fue así.

Se distinguen en la foto al menos cinco rostros nítidamente. El de una chica rubia con el pelo largo y los ojos muy claros que está entregada, literalmente con la boca abierta, que cada poro de su piel dice: “¡es esto, esto¡” Junto a ella otra chica muy atenta, muy tensa, esta no está entregada, no se acaba de creer lo que pasa, no lo tiene claro. En el regazo de la segunda chica hay un joven con cara de decepción, de enfado, es como si sus ojos dijeran: ¿esto es todo? ¿después de todo lo prometido, esto es todo? La decepción de su gesto parece esconder ya un germen de violencia. Al fondo, otras dos mujeres. Una con el aburrimiento en las pupilas. Y la otra con una sonrisa condescendiente, como quien está pero no está, está pero esperando a lo próximo. Los cinco rostros están pendientes de una historia, los cinco rostros están ante la vida. Cada uno ha traído lo vivido en sus pupilas, cada uno ha quedado retratado de un modo diferente ante lo que miraba. Somos libres incluso cuando no nos damos cuenta".