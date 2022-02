La foto: “La señora rubia y elegante todavía tiene fuerzas para tejer la esperanza de una nueva vida”

La foto que me ha llamado la atención no la he visto en ningún periódico. La he tomado en el pasillo de una bonita estación de un pueblo polaco. Una estación de tren coqueta, pintada con colores pastel. Una estación que ahora se ha convertido en el primer abrazo para los que huyen de las botas, de los bombardeos, de un presente de fuego y de metralla. La foto retrata un pasillo abarrotado de gentes que dormitan en el suelo, de niños que juegan como si nos le hubiera ocurrido nada. En un banco corrido, mientras a muchos se les ha arrebatado cualquier compustura, una señora rubia está sentada como si hubiera sido invitada a tomar el te en el salón de un palacio. Erguida, no ha conseguido que nadie le quite la elegancia de sus maneras, la elegancia de su saber etsar. Se acaba de comer un trozo de galleta que solo ha tocado con dos dedos. Después se ha lavado las manos con una toallita humeda y ha sacado de un bolso muy grande la labor. Ha sacado dos agujas pequeñitas y se ha puesto a hacer punto con dos ovillos. Un ovillo de lana verde y otro ovillo amarillo. Mueve las agujas con la espalda muy reto. Y ya tiene una manga acabada. Es la manga de un jersey para bebe. La señora rubia y elegante todavía tiene fuerzas para tejer la esperanza de una nueva vida. Creíamos que los niños que corretean por el pasillo nunca volverían a ver lo que han visto. Que nunca volverían a ver la suciedad de la guerra. Hablo con la señora y le pregunto por qué teje en este momento, me dice que le tranquiliza. ¿Qué se puede hacer cuando todo se derrumba, cuando todo se desteje? Volver a tejer la esperanza.