La foto: "La señora gasta zapatos planos, zapatos cómodos"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy trasteando en internet. Es de Jill Freedman, una de las grandes fotógrafas norteamericanas que ha retratado la vida en Nueva York. La imagen, en blanco y negro, está tomada un día frío en un parque. Sobre un suelo de tierra, dos sillas metálicas con pretensión de buen diseño. En la primera silla hay una mujer mayor sentada con un elegante abrigo oscuro. Un elegante abrigo oscuro que le llega casi hasta los pies. La señora gasta zapatos planos, zapatos cómodos. La señora es cuidadosa, pulcra y previsora, antes de sentarse en la silla ha desplegado un papel de periódico y ha apoyado su paraguas en el respaldo. La segunda silla está delante de la primera, a la misma distancia que suelen estar los asientos de un tren o de un autobus. La señora extiende la mano y le da de comer a un gorrión. Es el gorrión más atrevido de una tribu de 16 gorriones que se acercan a la señora. Los más valientes ya están sobre el asiento de la segunda la silla, los otros revolotean y dan saltitos un poco más lejos. Una tribu de dieciséis gorriones se vende seguramente por una moneda de 50 centavos. Pero hoy esta tribu ya tiene almuerzo, y esta noche tendrá cena y un sitio donde dormir. Y mañana desayuno. La tribu de los 16 gorriones no sobrevive por por un acaso o un azar. Los gorriones que tienen hambre, que seguramente sufren añoranza, que padecen frío y algo de miedo, le traen a la señora del abrigo negro, de forma clandestina, su socorro como intendentes de la alegría. No, no brincan, no revolotean los pájaros del cielo por un acaso o un azar.