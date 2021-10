La foto: "La pared está sucia, con chorretones de cemento"

La foto que me ha llamado la atención la he visto trasteando en internet. Es de Hector Mediavilla. Está tomada en una calle muy pobre pero llena de alegría. Es un retrato de un hombre que tiene como fondo una pared azul, pared celeste, en la que se abren dos ventanas. La pared está sucia, con chorretones de cemento, con parches de enfoscado sin cubrir, sin revocar. Las ventanas no tienen ni marco ni cristales, son dos ojos negros y cuadrados. De la pared cuelga una cuerda para tender y de la cuerda pende una pieza de ropa interior y una toalla arrugada. La acera de la calle está mordida por el tiempo y por los desengaños. Y el asfalto es una tierra húmeda, un barro viscoso. En medio de ese escenario hay un hombre negro vestido con una elegancia antigua. Los zapatos de dos colores, blancos y marrones. El traje de buen paño. La corbata fijada a la camisa con un broche. Por las solapas se le desliza una ligera bufanda blanca, impoluta. Y en la cabeza un sombrero a juego. El hombre mira hacia al suelo. Seguramente busca señales, profecías, indicios. Otros se marcharon lejos en busca del destino, otros navegan de día y de noche con la ilusión de alcanzar el rayo verde. El protagonista de la foto se limita a ponerse su mejor traje cada mañana, se limita a ponerse digno para una posible visita, para una posible sorpresa, a la espera de que amanezca, por fin, un bello día.