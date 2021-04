La Foto: "Para conocer a alguien, para saber de nosotros mismos mejor sorprendernos en los gestos de siempre"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en El País. Es la foto de un taller de restauración. Sobre una mesa limpia y blanca reposa un cuadro de un san Francisco. Y al fondo se ve al restaurador con una bata blanca que coloca con precisión de cirujano un destornillador en un gran panel en el cuelgan varias martillos, alicates, tenazas, sierras…todas está perfectamente ordenadas según su tamaño. El restaurador está de espaldas y solo le vemos alargar la mano pero ese gesto, el gesto con el que deposita su herramienta nos dice de él más que torrentes de palabras. Para conocer a alguien, para saber de nosotros mismos mejor sorprendernos en los gestos de siempre. En el modo en el que esta mañana hemos cerrado la puerta al salir de casa, quien haya salido, está dicho casi todo: la manera particular de tirar de la manilla de la puerta dice todo de ese pensamiento que no conseguimos quitar de nuestra cabeza, dice todo de una alegría que, de forma absolutamente inesperada nos tendido emboscada, o de un tiempo de desesperanza que como un mal trago nos amarga la boca del alma. Está todo en el modo con el que tiramos de la manilla de la puerta. Está todo sentimos en la forma de mover los ojos que tenemos cuando nos asalta el resol de estos días nublados de abril, está todo en el modo de mirar o de no mirar a la rumana que pide a la puerta del metro. Esta todo, en la casi imperceptible manera con la que movemos la boca expresando una frustración profunda ante un anuncio de viajes a un destino imposible que cuelga de la marquesina del autobús, ahí es donde quisiera estar yo, lejos de aquí, está todo en el ligero encogimiento de hombros con el que tenemos compasión de nosotros mismos y pensamos que pena de hombre. Esta todo en el modo de apretar el boto del ordenador, en la comodidad que sentimos por tener que llevar mascarilla y en no tener que saludar con mucho énfasis, en el modo de recoger las vueltas, en el modo de retirar el plato después de la cena, en el modo de devolver a su sitio la herramienta que acabamos de usar. Está todo en nuestros gestos.