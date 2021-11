La foto: "La niña tiene las cejas espesas, la nariz larga y chata"

La foto que me ha llamado la atención hoy es de Steve MacCurry, MacCurry es un reportero estadounidense que ha viajado por todos los rincones del mundo. En el Colegio de Arquitectos de Madrid hay en este momento una exposición dedicada a su obra. En el centro de la imagen una niña con un pañuelo en la cabeza, un pañuelo vaporoso y con flores bordadas. El pañuelo está arrugado y algo sucio. No le tapa un gran flequillo alborotado La niña tiene las cejas espesas, la nariz larga y chata. Y una mirada de ojos negros que dice muchas cosas. Es una mirada tranquila, serena, confiada. No es una confianza boba, distraída. De hecho la niña tiene los ojos de quien ha visto demasiadas cosas que no debía haber visto a su edad. Es probable que esos ojos de niña estén mirando en este momento algo inquietante, desconocido, extraño. Algo que no ha visto ni en su casa ni en sus juegos. Pero en la cara de la niña no hay ni espanto ni pasmo. Sí hay curiosidad. El secreto de esa mirada está en la mano que rodea el cuello y la barbilla de la cría. Es una mano de hombre, con los dedos grandes, dedos que han cultivado, luchado y amado. Con esa mano el hombre, padre o abuelo al que no se le ve la cara, arrima el rostro de la criatura a su costado. Con la otra mano sostiene una niña más pequeña con la que carga. Manos de padre que lo dicen todo, manos que le dicen a la chiquilla que ella nunca estará abandonada, desolada, olvidada, desamparada, desnuda, indefensa, a oscuras. Las manos de padre le dicen con su caricia varonil que ella siempre será la preferida, la acompañada, la querida con ternura, la protegida. Ya pueden llegar grandes devastaciones que eso no va a cambiar. Por eso, por esa mano que dice tantas cosas y una sola, por eso la niña mira como mira