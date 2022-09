La Foto: "los barcos se hunden, los amores naufragan"

La foto que hoy me ha llamado la atención es una foto aérea. Un foto hecha desde muy alto, desde muy arriba, un retrato de uno de los ríos más grandes de Europa. Tan grande que al borde de una de sus orillas a veces parece un mar. Desde el aire sus aguas se ven de un verde oscuro, de un verde puré de verduras, de un verde albahaca, de un verde viejo y tranquilo. Como ha hecho mucho calor y ha llovido poco, las aguas del río bajan escasas. Y han salido a flote viejos tesoros, viejas devastaciones que habían quedado cubiertas. Una lengua de arena con color de nieve ha quedado al descubierto. Y un piragua minúscula, como un zapatero en un pantano, chapotea junto a un barco de guerra hundido. La cubierta del acorazado se asoma después de ochenta años de inmersión, ochenta años entre barbos y truchas muy perdidas. El acero es ahora blanco y las torretas, las chimeneas y los cañones de cubierta parecen el esqueleto sin vida de una gran ballena. El pecio se asoma como un fantasma que implora memoria y recuerdo. La foto se podría titular “todos los naufragios son definitivos” o “marinos alemanes de la II Guerra Mundial revelan que la inmortalidad no existe”. También podría titularse “la sequía nos recuerda lo que todos ya sabemos: los barcos se hunden, los amores naufragan, permanecer en el recuerdo durante algún tiempo no es ni mucho menos seguir vivo”. Por eso, al mirar la foto me doy cuenta de que quererte es recocerte en la travesía, cuando te abarloas a mi costado, cuando andas sobre el mar con tus pies ligeros, cuando me riñes por ser un desconfiado, cuando me susurras siempre y , siempre es ahora y ahora es siempre.