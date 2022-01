La foto: "La llaman la luna del lobo, será por eso, por los quejidos de nostalgia que nos arranca"

La foto que me ha llamado la atención esta tarde tiene como protagonista esta luna llena que nos acompaña en las últimas hora, la primea luna del año, grande y tan redonda que dan ganas de encaramarse para ver si la podemos alcanzar. Tan redonda, tan completa que hace gritar a los que nos sabemos siempre incompletos. La llaman la luna del lobo, será por eso, por los quejidos de nostalgia que nos arranca. La luna amarilla con aguas de sangre flota como un milagro en las últimas luces del crepúsculo. El cielo de un rosa de acuarela. La luna cuelga sobre las ruinas de una abadía. Sin techo, con las ventanas como ojos que lloran. Las piedras han perdido ya el rastro de los himnos y de las alabanzas. Hace tiempo que el viento rompió las vidrieras y ahora debajo de las tablas que aún no se han podrido anidan los ratones. Ahora solo un viento sin nombre se pasea por lo que queda de la iglesia. Y hay un extraño olor que recuerda a las dalias. Y seguro que pronto se asomará un búho tempranero. Se caerá la abadía en una noche de luna sin estrépito como se caen y se desmoronan las casas, como se destruyen las casas y en su lugar queda un campo abierto, o una fábrica o un rascacielos o la circunvalación de la ciudad. La piedra vieja se utilizara para casas nuevas. Hay quien se empeña en retornar, en volver, en recuperar lo que se fue. Pero no es posible, en cierto modo es imposible reconstruir la abadía que yace bajo la primera luna de enero. En realidad cuando se reconstruye una abadía, una casa, un abrazo, una conversación nunca se vuelve al pasado se hace algo nuevo. Los retornos son una ilusión. Como dice el poeta, en mi comienzo está mi fin. Y en mi fin está mi comienzo. La primera luna llena de enero nos recuerda que todo es comienzo.