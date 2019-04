La foto: "Es literalmente imposible bailar la vida bien"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Es una imagen en blanco y negro de Ana Amado que retrata a diez personas con un cristal a las espaldas. Los protagonistas del retrato están a contra luz, por eso es difícil verles las caras, pero esta forma de posar destaca sus gestos, sus brazos en alto, sus manos abiertas, sus pasos que en algunos casos imitan las posiciones de los bailarines. Esos gestos se proyectan en largas sombras, las figuras se estilizan y se quedan pegadas al suelo como trazos esenciales de los cuerpos que bailan. Los protagonistas son miembros de la asociación Down de Coruña que escuchan música y han sido inmortalizados mientras mueven el esqueleto. El chico del extremo levanta mucho las manos y se queda colgado de una nota que solo está en su alma, Otro alza los dos brazos como si fuera un guardia de táfrico, el orden de los acordes le ha entrado muy dentro. Y el de más allá levanta un pie y se lo pega a la rodilla como un jotero tradicional. Las chicas son un poco más tímidas, solo dos de ellas se desmelenan. Y habrá alguien que piense que es una gran obra social, de inclusión, fotografiar a personas que son diferentes por razón de sus cromosomas, que es una obra social retratar a quien baila de otro modo, aparentemente torpe. . Y a mi que me parece que en esta foto no hay nada de eso. A mi parece que esos brazos, esas manos que pueden parecer desacompasados nos retratan a todos. ¿Quien escuchando a el señor don Juan Sebastian no se ha dado cuenta del que el modo en el que se alza de la cama, se toma el café, saluda a su mujer, se monta en el metro es torpe, desaliñado? ¿Quien no se ha dado cuenta escuchando un piano del señor don Amadeo que todos y cada uno de los gestos de sus miembros y de sus entrañas están desacompasados? Que cuanto más escucha uno la música se da cuenta de que es imposible, literalmente imposible bailar la vida bien. Eso hace que la ¿Quién no se ha dado cuenta de que mientras suena la música de los astros uno nunca entra en tiempo, siempre sale tarde, a menudo pisa al de al lado? Si alguien no se ha dado cuenta que mire esta foto. Es el retrato de todos.