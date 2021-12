La foto: "Las mangas de encaje, la piel blanquísima, el pelo desordenado"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy trasteando en internet. Es de Gulnara Samoilova, una fotógrafa rusa que vive en Nueva York. El retrato está tomado en el interior de un vagón. El tren cruza con decisión una oscuridad cerrada que deja en el silencio de la noche traqueteos y pitidos. Escuchan esos traqueteos y esos pitidos los insomnes, los que lloran sin poder dormir, los que velan el misterio de las estrellas. En el interior del coche, una gran ventana convertida en espejo, una mesita y dos grandes butacones de un azul oscuro. En los cabeceros de los butacones dos almohadas de escarlata de Holanda, de un rojo vivo que incendia la luz tenue del vagón, la rutina y el tedio de un tren casi a oscuras por la costumbre,. Sobre uno de los butacones una mujer joven pelirroja con un traje pantalón del mismo carmesí, del mismo fuego que las almohadas. Las mangas de encaje, la piel blanquísima, el pelo desordenado, la cabeza reposando sobre uno de los brazos que se extiende hasta la mesilla, los ojos cerrados. El sueño le domina. Es un sueño tranquilo, toda ella está rendida en su inconsciencia, sin alertas, sin sobresaltos, sin espasmos ni inquietudes sonámbulas. Después de un día carmesí, mientras el tren pita en la noche, la mujer descansa confiada. Es un sueño que no ha empezado con reproches, con acusaciones, con ese juicio sin piedad y sin ternura con el que solemos pronunciar nuestro nombre antes de nuestro último pensamiento del día. La mujer pelirroja se ha dormido sin repasar la lista de las cosas que le quedan por hacer esta semana, este mes, este año. Se ha dormido como quien no tiene cuentas pendientes, como quien tiene la deuda cancelada. Siempre hay una deuda pendiente, con los demás o con nosotros mismos que nos impide dormir como se duermen los niños rubios de ojos azules, las niñas morenas de ojos negros. Pero todas las deudas de la mujer han ardido en una fogata escarlata y hoy en un vagón se ha dormido como cuando era una mocosa.