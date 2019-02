La foto: "Las cosas bonitas de verdad son gratis"

Tiempo de lectura: 1



La foto que me ha llamado la atención la publica La Vanguardia. Es una foto grande de una sección que llaman Tendencias. Un retrato lleno de color. En realidad el retrato tiene mucho color pero pocos colores: un verde claro de fondo, algo d erosa, un amarillo oscuro y un azul maduro. El protagonista de la foto es un pajarico. Un roquero rojo. El rosa es de unas flores diminutas y prietas que salen de entre unas piedras gastadas de caliza. El amarillo de oro viejo es el del buche y el pecho del pájaro y el azul colbalto del lomo, del pecho y de la cabeza.

El animal, un suspiro de animal, está muy erguido, con unos ojos muy grandes y muy negros y un pico del mismo color muy apuntado. Parece este roquero rojo, que no tiene colorado por ningún lado, como un tizón de un fuego que se hubiera encendido. Que la delantera del pájaro parece un ascua, un ascua de candela cuidada que ya parecía apagada y que prontro ha sacado una llama fulgurante, una llama de azules.

Vedrán los biólogos y nos dirán que esta llama de pájaro, que estos amarillos, que estos cobaltos, que este cuerpecillo erguido como el de un aristócrata responde a una economía precisa de esta especie. Y será verdad. Tan verdad como que el roquero rojo existe para poder ser fotografiado y para que yo hoy lo haya visto y para que yo hoy me haya dado cuenta de que las cosas bonitas, los pájaros bonitos existen para que yo me admire de este ascua encendida, para que me de cuenta de que las cosas bonitas de verdad son gratis y para que me pregunta de dónde tanta belleza que da tanto gusto.