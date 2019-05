La foto: "Es importante salir de los mapas y patear el terreno"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención hoy la pública La Vanguardia en su tercera página. Es el retrato de un conocido líder internacional situado detrás de un atril. El personaje sostiene en su mano un gráfico, en realidad es un mapa. Es el mapa de una franja de terreno disputada y sobre esa zona del mundo hay una palabra escrita: nice, que me parece que en inglés significa bonito, agradable, lindo, bueno. El político tiene una satisfacción infantil, señala el mapa, señala la palabra nice y sonríe como quien enseña un triunfo conseguido en un concurso. Nice, bonito, bonito, porque es mío. Hay palabras que son como trampas de taxidermista, que convierte un mundo entero en trofeos disecados. Detrás de se Nice hay una, dos, tres, hasta 40.000 historias diferentes, varias lenguas muy antiguas que son a su vez hijas de otras lenguas muy viejas. Es ese trocito del mapa un lugar donde cada piedra recuerda cómo de profundo es el pozo del pasado. Pero digo nice, lindo porque mío, y todo se borra. Y digo bonita, linda, solo si eres mías y te mato antes de matarte. Y digo que el niño es tonto y sentencio, y es que el niño tardó en aprender, le gustaba mirar a los hojas de los árboles y mirar muy despacio las piedras para ver como se criaba el mundo. Y digo que no vale nada y me pierdo ese tiempo lento, ese esperar sin que parezca que está pasando nada y en realidad está pasando todo y todo me está esperando para que mis ojos se acostumbren a la luz. Y digo rojo y no quiero ver que hay borgoña, carmín, escarlata, fresa, remolacha, rubí, granate.. Y digo azul y no quiero ver que hay cobalto, marino, acero, celeste, cian.. Y digo hasta aquí, se ha acabado, y no me doy cuenta de que algo está comenzado. Y lo peor es que digo yo y solo hay propósitos, objetivos y un trastero lleno balanzas descompensadas, por eso es tan importante salir de los mapas y patear el terreno, por eso es tan importante que alguién te diga: eh tú, y que el que te llama no sea nice, lindo porque mío, sino lindo porque suyo.