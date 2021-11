La foto: "Ilumina a un joven que trabaja amasando harina"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en el periódico británico The Guardian. Este periódico hace una selección de las que considera las mejores fotos de la semana. La escena que hoy me ha cautivado ha sido retratada en Kabul. Una tiendita de la capital de Afganistán bajo la ultimísima luz del día, está a punto de cerrarse la noche y ya está todo muy oscuro. El cielo a punto de reventar de estrellas. El negocio, la tiendita, es casi una cabaña, un muro de ladrillo visto, un tronco de soporte y un tejado de metal y de lona. Detrás de las ventanas luce una lampara, luce poco como una candela trémula o una vela tímida. Ilumina a un joven que trabaja amasando harina porque resulta que la tiendita es una panadería. Una vez que los panes, planos y sin levadura, van saliendo de un horno pequeño, el panadero los cuelga de una cuerda que está muy cerca del techo. Los ácimos quedan todos en alto, como una esperanza a punto de descolgarse, como un maná que espera el amanecer. Muy pegado a las ventanas hay un niño, con una túnica y un pañuelo amarillo al cuello. La criatura tendrá diez años, el cuerpo arqueado, la cabeza mirando hacia las alturas y los ojos fijos, clavados, secuestrados por los panes. La necesidad le ha hecho abandonar sus juegos, sus idas y venidas por la ciudad. Tiene hambre, sabe que tiene hambre, nada le resulta tan claro como que tiene hambre. Y la ristra de panes iluminada por una lampara débil lo mantiene con la cara pegada al cristal de las ventanas. Las tripas le rugen y los ojos imploran merced, gracia, favor.