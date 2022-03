La foto: “La guerra les ha hecho ver que luchar por la vida merece la pena, que la libertad no es una palabra"

La foto que hoy me ha llamado la atención vuelve a ser de agencia. Está tomada en un callejón. Al fondo un cielo muy azul que se escapa entre las copas de unos árboles que siguen desvestidos de invierno. Las ramas no consiguen apagar una luz que le da brillo a la fachada de una casa noble. En medio del callejón hay una pared de sacos terrenos. Se apoya los sacos en la fachada de la casa rica y en una casa pobre. Al pie del muro de sacos están sentados dos jóvenes. Son un chico y una chica. El chico se agarra la nuca con las manos y mira al suelo. No quiere ver durante un rato el destrozo. La chica está sentada sobre un sofá viejo que han sacado a la calle para las guardias. Los dos gastan zapatillas de deporte viejas. El uno le dice a la otra, somos voluntarios, y su voz, a pesar de que ya han pasado muchos días, vibra por la emoción. Somos voluntarios. El chico y la chica de la foto no son buenos en los estudios, les aburren las clases, les aburren los maestros. Pasan horas en redes sociales sin mucho provecho, se hacen selfis delante con cualquier cosa. El chico y la chica de la foto llevan muchos años aburridos. Ya ni siquiera el sexo les divierte. Pero desde hace más de un mes vuelven a estar vivos. Porque no quieren rendirse, porque la invasión ha despertado en ellos una sed de justicia que les hace tener de la mañana a la noche la boca seca. Querían adormecerlos, anestesiarlos, encerrarlos en ellos mismos, reducirlos a almas sepultadas en una fosa común. Y la guerra los ha despertado, la guerra les ha hecho caer en la cuenta que luchar por la vida merece la pena, que hay verdad y mentira, que la libertad no es solo una palabra que se ha hecho viral. Hemos despertado, somos voluntarios.