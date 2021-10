La foto: "Gasta medias negras, falda del mismo color y chaqueta y rebeca de luto"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el Periódico. El Periódico ha publicado algunos de los retratos de un libro de Santi Cogolludo que se titula Geografía del Olvido. La foto está tomada a la salida de un pueblo castellano, seguramente a finales de otoño. Al fondo de la instantánea, detrás de un muro bajo hay algunos ya desnudos. Y también al fondo, detrás de una poste de luz, un álamo todavía conserva hojas de oro. La foto no tiene colores, es en blanco y negro. Pero se adivina el pardo de la hierba y el verdín en la piedra. El paisaje es el de un llano alto, una tierra de yermos y roquedas, sin arboledas ni regatos. El pueblo se adivina desierto, poblado de silencios, ayuno de niños, si acaso recorrido por perros flacos. Mirando al objetivo de la cámara hay una señora sentada en una piedra muy noble, en un sillar desgastado por los siglos. La señora lleva unas zapatillas de andar por casa, zapatillas de paño para un paseo corto. Gasta medias negras, falda del mismo color y chaqueta y rebeca de luto. En la cabeza un pañuelo anudado bajo la barbilla. Y le huele toda la ropa a candela y a puchero. Y en la mano una cachaba, más usada por costumbre que por necesidad. Mira la señora del pueblo solitario con una resignación antigua. A las espaldas una ermitilla levantada con piedras solidas, piedras a soga y tizón. Sobre la puerta de madera humilde unas ventanas saeteras. El techo de la ermita a dos aguas con espadaña breve y una cruz encima. Sale la mujer a hacer su paseo breve por la mañana y por la tarde porque sentarse al pie de la ermitilla la convierte en peregrina del mundo entero.