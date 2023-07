La foto de Fernando de Haro: "Los chavales del barrio que se bañan sin desnudarse”

La foto de hoy está tomada en una plaza moderna de suelo moderno. Un plaza con losetas negras. De cada dos baldosas se levanta un surtidor y una columna impetuosa que recuerda la risa de una joven alegre y a una cascadilla de montaña precipitándose entre piedras de granito verde. Los surtidores forman una fuente sin pileta ni de barro ni de piedra que recoja el agua. Y así parece un manantial que busca las alturas en lugar de correr hacia el valle. La plaza se ha convertido en rincón de recreo para los chavales del barrio que se bañan sin desnudarse. Varios chicos se han tumbado en el suelo y se dan un baño para lavarse la calorina, para curarse el sofoco. Uno de ellos se moja con camiseta negra, otro con camiseta rosa. Los chicos se entretienen y se refrescan. Intentan tapar con sus manos la boca por la que sale con fuerza el agua. Y al principio parece que se puede frenar y gobernar la presión, parece que la voluntad puede poner freno al chorro elocuente. Pero pasado un rato corto, el surtidor hace de las suyas y no hay ni decisión ni distracción que lo detenga. Los chicos lo vuelven a intentar y una otra vez la corriente les aparta las manos por más que intentan que se conviertan en un tapón. No hay modo de silenciar la boca porque el agua tiene una fuerza para cantar que no se detiene, que no calcula, que no busca el justo medio, que no hace equilibrios. Es la fuerza de lo que busca un océano infinito, sin playas ni costas, sin comienzo ni final.