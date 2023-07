La foto de Fernando de Haro: "El anular lo tiene enjoyado con una anillo ancho."

La foto de hoy está tomada en la cocina modesta de un apartamento pequeño. De fondo, casi sin verse, el fogón de gas y dos muebles de formica de mediados del siglo pasado. Los muebles de formica, de cierta fornica, tenían el aspecto de una promesa incumplida. En la cocina modesta del apartamento pequeño una nevera bajita hace mucho ruido, y la mesa para comer está cubierta con un hule decorado con flores. Sobre esa mesa extiende el brazo un señor mayor con el pelo blanco. Se ha remangado la camisa para que un médico que ha venido a verlo le tome la tensión. El doctor es un tipo particular. No es joven, viste una deliciosa camisa de lino blanca, de una oreja grande le cuelga un pendiente y luce una larga, espesa y cuidada barba de sal. El médico escucha atento los mensajes que le deja en los oídos un fonendoscopio rojo y levanta hacia el techo el dedo índice de la mano izquierda. El anular lo tiene enjoyado con una anillo ancho. El señor mayor escucha al médico con la mirada perdida. No es falta de atención ni falta de aprecio es que el anciano está concentrado para que el aparato de la tensión de una medición buena, para que la cifra no sea ni muy alta ni muy baja. Y se imagina el señor mayor su corazón lanzando la sangre por todas sus venas, por sus capilares y busca con su imaginación ese punto del cerebro en el que se da la orden de cuanta presión tiene que hacer la sangre en las paredes de las arterias. El señor mayor de la foto quiere decidir, determinarse, autodenominarse, autodefinirse, autoprecisarse, autoresolverse, autogestionarse.