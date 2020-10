La Foto del Día: "violines melancólicos y solitarios"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el diario El País. Es una imagen de Ana santos y se titula mimetismo. Una chica joven está de perfil, con un vestido de dibujos geométricos decolores vivos: celestes, naranjas, algún marrón. El dibujo reproduce subidas y bajadas de rectas. La chica como digo está de perfil, junto a una pared. Y la pared está recubierta de la misma tela que el vestido de la chica. Por eso las formas de la chica no se distinguen bien, está confundida con el paisaje, con la pared de fondo. A la chica no se le ve la cara. Solo una larga cabellera y una oreja que sobresale entre el pelo. La foto se podría titular retrato de una oreja. Tenemos a la chica confundida con el fondo, anulada, convertida en una réplica, ya no es femenino singular, es indefinido plural. Esta la chica vestida con las tendencias de las redes sociales, con los videos que se han hecho virales, con los sentimientos y las reacciones de un mercado muy listo que ha colonizado su alma. Pero por su oido entran violines melancólicos y solitarios, entran las voces que cantan, entran las conversaciones en el metro, entran las historias de pastores que mirando las estrellas sintieron la llamada del destino, entran por ese oído los llantos y las risas de cercanos y lejanos. Y todo lo que escucha la chica de la foto le remueve algo que la hace distinta, única, femenino singular. El oído la salva de ser una chica más como las demás chicas, el oído le remueve una insatisfacción que la hace libre.