La foto del Día: " A veces pensar demasiado las cosas no conviene"

La foto que hoy me ha llamado la atención está tomada en los Ángelesdonde tienen costumbre en estas fechas de bendecir a los animales. Un señor con un bigote muy fino y una llamativa chamarra de color naranja sostiene entre sus manos una gran tortuga. Quizás sea un galápago. El quelonio extiende sus manos y sus patas verdes y amarillas. Y extira mucho la cabeza. La concha es más amarilla que verde. La tortuga está a punto de participar en una famosa carrera que se celebra en el barrio. Una carrera con solo dos contendientes, ella y el chico más veloz de la zona. Este año ese chico se llama Aquiles. La competición es desigual. Por eso el galápago sale antes. Aunque parezca mentira Aquiles está muy nervioso. Es un mozo fibroso, sin miedo a nada. Cuando se enfada puede montarla muy gorda. La colera de Aquiles es temida por sus amigos, y, sobre todo, por los chicos que le llevan la contraria. Aquiles está nervioso porque uno de sus amigos le ha dicho que nunca podrá ganar la carrera. El amigo de Aquiles le ha explicado que cuando llegue al punto en el que la tortuga haya comenzado a correr él no podrá seguir avanzando y si consigue hacerlo será un avance muy lento, casi imperceptible. Le ha explicado su colega que la distancia que le separará de la tortuga se puede dividir por la mitad, y después volverla a dividir, y después volverla a dividir y así hasta el infinito. Aquiles no podrá recorrer espacios infinitos. A pesar de todo, con las piernas temblando, Aquiles, el más rápido del barrio se ha puesto en la línea de salida. Le ha dejado la ventana establecida al animal y al llegar al punto desde el que había salido se ha dado cuenta de que, a pesar del pronóstico del amigo, podía avanzar, claro que podía avanzar y podía adelantar a la tortuga. Aquiles se ha dado cuenta de que a veces pensar demasiado las cosas no conviene.