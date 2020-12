La Foto del Día: "Una mirada fría como una casa sin madre"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la página de National Geographic. Es el retrato, en primer plano, de un armenio que ha sufrido la guerra en unas viejas tierras. Una nueva guerra, la guerra de siempre, en tierras de un mundo antiguo. El fotografiado tiene poco pelo, unas canas ralas sobre una frente llena de arrugas. La cara estrecha, una barba gris que crece sin fuerza, la nariz larga y afilada, los ojos son solo una raya bajo unas cejas deshabitadas. Las orejas grandes. Todo el rostro a surcos. Y la mirada, la mirada es el centro de la imagen, una mirada fría como una casa sin madre, la mirada del hombre de la foto es la mirada de la indigencia, de la súplica, no le queda al hombre de la foto ni siquiera una resolución firme. No, no es su mirada como las miradas de los aprietan los puños y se dicen a sí mismos que están determinados, que nada los va a detener, que nada los va a frenar. El hombre mira a través de la luna del coche que conduce. El cristal tiene un fuerte impacto y la araña de la destrucción se ha extendido tanto que tiene que inclinarse para poder ver. La mirada del hombre de la foto nos llega a través de un vidrio herido, la mirada de un hombre herido a través de una luna herida. Esta foto es la historia de todos porque nadie estas alturas está entero, porque todos a estas alturas tenemos el rostro y las manos, y la memoria surcadas por arrugas, porque todos nos torcemos para mirar a través de una luna rota. Porque todos miramos buscando el camino no con la fortaleza de quien se cree firme sino con la resolución de los indigentes.