La Foto del Día: "Ya tendrán tiempo de los chavales de conocer el sabor la insatisfacción"

La foto que me ha llamado la atención hoy es de Català Roca. Uno de los grandes fotógrafos de nuestro país que nació hace cien años y al que se le rinde homenaje en PhotoEspaña. El retrato está tomado desde el interior de una pastelería con un gran escaparate. En el centro de la imagen una bandeja repleta de bollos de color negro, rociados con azúcar. Los bollos forman una pirámide y están desordenados como si acabaran de salir de una cornucopia, del cuerno de la abundancia. No ha habido que colocarlos de ningún modo porque no hay escasez del confite. Al otro lado del cristal dos chiquillos. Uno con el pelo cortado en casa, con un flequillo desigual, unas orejas algo despegadas y una camisa con el último botón cerrado. El segundo viste un niqui con un estampado de cuadros y parece de familia con más posibles. Los dos están delante del escaparate con los ojos clavados en los dulces. Admiran y festejan y se alegran de que hayas delicias como las expuestas. De momento no se las pueden llevar a la boca, pero el solo hecho de que las ambrosías que están viendo existan les llena de contento. Luego vendrán los moralistas y los intelectuales a decirles a los chiquillos que tienen que moderar el deseo de vida en forma de pastel. Ese deseo lleva a la desmesura. Vendrán a predicarles templanza, contención, justo término para evitar los errores en los que caen los hombres cuando no son conscientes de su debilidad. Los moralistas y los intelectuales les dirán a los personajes del retrato que esa búsqueda de una satisfacción dulce es peligrosa. Los moralistas y los intelectuales les darán brillantes consejos que nacen de un rencor sordo hacia la vida. Ya tendrán tiempo de los chavales, después de comerse los bollos, de conocer el sabor la insatisfacción. Esa insatisfacción luminosa que les hará saber que están vivos.