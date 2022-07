La Foto Del Día: "Soporta sobre su cabeza una herencia que es un ardid y un timo"

La foto que hoy me ha llamado la atención está tomada a las puertas del Palacio de Buckingham. Un muchacho delgado bebe agua de una botella de plástico. El muchacho lleva una larga casaca roja y correaje blanco. Sobre el brazo derecho sostiene un fusil, cargado con una bayoneta. El cuchillo brilla bajo la luz de un sol inédito. No hay niebla en el canal, Europa no está aislada, es el Reino Unido el que sufre en soledad un calor desconocido. El muchacho lleva sobre la cabeza un sombrero muy alto con pelos negros. El muchacho forma parte de la guardia de la reina y no puede moverse, no puede abandonar su puesto delante de una estrecha garita. Por eso se le acerca un policía negro con pistola en la cartuchera y esposas en el cinto. El policía está más fresco, solo se cubre con un chaleco antibalas y co n una camisa blanca. Extiende la mano y le da de beber al muchacho de la guardia. El policía negro sufre el sol de mediodía en la cabeza, es completamente calvo. Uno con muy poco pelo, el otro con un sombrero de mucho pelaje. El muchacho de la guardia se cubre con tan aparatosa capelina en recuerdo de sus antepasados, en recuerdo de la batalla de Waterloo cuando los franceses huyeron dejando sus gorras por el suelo y los ingleses se las pusieron en sus victoriosas cabezas por decenas. El muchacho parece más alto, los soldados de hace dos siglos querían aparecer más altos para darle miedo al enemigo. Con la apariencia y el artificio se buscaba ganar la batalla. El muchacho de la foto soporta sobre su cabeza una herencia que es un ardid y un timo. Todas las herencias, sea el legado de una casa de campo o de un gran saber, se convierten en viejas patrañas. A menos que los herederos vuelvan a ganarse lo recibido para que sea realmente suyo.