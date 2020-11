La Foto del Día: "Son los ojos de la compasión"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en el diario El Mundo. La ha hecho Emilia Brandao y está en una exposición en la Galeria Leica. Imagen en blanco y negro de una mujer madura con pijama de médico, la manga muy corta, el escote cerrado. Levanta la doctora unos brazos delgados para quitarse un gorro e intenta alisarse un pelo rebelde, rizado, crespo después de muchas horas de batalla, de pensar y repensar cómo curar. Las orejas de la doctora grandes, con unos zarcillitos que son sus único adorno. Los ojos de la doctora bajo unas cejas anchas y sobre dos bolsas profundas con los surcos de una fatiga hecha de entrega. Los ojos, los ojos de la doctora, con la mirada perdida son el estanque donde se miran los enfermos solos, los que piden a voces o en silencio un fármaco milagroso, una explicación, en esos ojos se miran los que tienen miedo y buscan razones, los que saben que ha llegado la última hora y solo piden una mano para marchar acompañados, en esos ojos se miran el dolor sin pasado y sin futuro. Esos ojos, que tienen ahora la mirada perdida por un peso que difícilmente se puede medir, esos ojos son los ojos de la compasión. Entre sábanas, en la cama, en la silla, en realidad siempre andamos buscando unos ojos que se hagan cargo, que comprendan, que mirándonos nos sostengan porque no queremos precipitarnos en un agujero que no está hecho de nada, en un agujero que es nada.