La Foto del Día: "Son dos jóvenes casi desnudos, con la piel oscura”

La foto que me ha llamado hoy la atención es de Adnan Abiid, un indio. El retrato está tomado desde un alto. Todo lo ocupa un secarral. Una tierra parda y grisácea que en otro tiempo debió de ser el fondo de pantano o de un lago. Donde antes había agua ahora hay una piel de cocodrilo reseca, un suelo cuarteado, sediento, ansioso de lluvia. Un páramo yermo, árido, condenado a la infertilidad. Una tierra baldía como un alma llena de rencor. Una tierra baldía como una afrenta no perdonada. En resumen, un desierto. La tierra baldía, el desierto avanza. Avanza la sospecha de que al final, al final, no queda nada bueno y bonito. Avanza la sospecha de que las cosas ya no son cosas sino un soplo de humo. Avanza la sospecha de que, al final, al final, nada tiene sentido y que la solución es estar bien distraido, con dos pantallas que emitan al mismo tiempo dos series diferentes. Avanza la sospecha de que el desastre es inevitable, nada ni nadie lo puede frenar. Avanza el desierto, el vacío, la sensación de fracaso, la sospecha de que ninguna palabra puede ser realmente tierna. Avanza la sensación de que no estamos bien y sabemos por qué. Avanza la sensación de que la única solución es buscar analgésicos cada vez más potentes, porque al final, al final, siempre está el dolor. Avanza el desierto. Y sobre el desierto de la foto, sin que apenas se distingan, casi del mismo color que la tierra cuarteada, caminan dos figuras. Son dos jóvenes casi desnudos, con la piel oscura. Parecen buscar algo, quizás un destino que no sea necesariamente cruel. Solo cuando estás realmente perdido en un desierto, encuentras lo que realmente necesitas.