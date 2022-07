La Foto del Día: "Siempre hace falta un hueso, un madero para sanar el agua"

La foto que me ha llamado hoy la atención está tomada en un país lejano. La imagen es de una valla, de una valla de campo. Finas barras de hierro con estrías sostienen un plástico de color caramelo. La cerca se completa con alambres de pincho. Las púasamenazan al que quiera acercarse, al que quiera saltar al otro lado. El plástico de la alambrada está rasgado, roto. Un cuerno pequeño, ancho en la base y puntiagudo, ha abierto un boquete. El asta es parda, grisácea, y hace una curva elegante y discreta. El pitón no tiene gemelo, crece solo en la cabeza del animal que no se ve. Su dueño puede ser un monoceronte, un onagro, un unicornio. Un unicornio que evidentemente no es azul y que tampoco ha podido marcharse. Alguién lo ha cazado y lo tiene a buen recaudo. El animal de la foto vive junto a una fuentecilla que con mucha discreción y sin hacer ruido mantiene vivo un gran lago. Cuando ya se ha puesto el sol, al estanque acuden muchas criaturas a beber. Delicadas tórtolas, elegantes mirlos, modestos gorriones. También, cuando no hay luna, los corzos tímidos se atreven a refrescarse. Los jabalíes llegan con mucha escandalera. Hasta los linces acuden a la cita. No falta nadie. Y eso es el problema. Porque la que más se da prisa, arrastrándose, es la serpiente. Trae la víbora su veneno en la lengua partida. Y le basta arrimarla al agua para llenarla de rencor, de envidia, de resentimiento, de inquina, de tirria. No hay ni hombre ni bestia que pueda beber en la charca después de que la serpiente la contamine con su odio. Todos los vecinos del barco del señor Noe esperan entonces a que aparezca el unicornio de la foto. Se acerca majestuoso y hace una señal sobre la fuentecilla con su único cuerno y las aguas quedan puras como el día de la creación, más limpias que entonces. Siempre hace falta un hueso, un madero para sanar el agua.