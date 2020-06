Foto del Día: "serpentinas líquidas"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en internet, en un reportaje que publica la revista The Atlantic, que es una revista de los Estados Unidos con mucho ringorrango. Se ve que los señores editores de esta publicación han querido refrescarle el ánima a sus lectores que sufren con el COVID, con el racismo y con tantas violencias. La foto que se titula día de verano la tomó un señor que se llama Benskin en una de esas fuentes urbanas que lanza desde el suelo finos y potentes chorros de agua, serpentinas líquidas. En la foto, que está en blanco y negro, los surtidores distribuyen las mercedes y las gracias de millones de gotas a quien se le acerca. Y así la imagen tiene el aspecto de un mosaico acuático. En el centro de la fuente un joven con el torso desnudo, calzón corto y larga melena se concentra y con unas manos cautas intenta apresar dos chorros. Se antoja un héroe clásico buscando un secreto, el secreto. A su lado, un hombre ya entrado en años y entrado en carnes sonríe mientras se moja entero y la cara se le cubre de un rocío regalado. Milagro de la fuente que le hace volver al comiezdo del día. Y un tercer personaje, con gorra, levanta las manos hacía el surtidor con un gesto que podría confundirse con una súplica. Los chorros se elevan hacia el cielo, el agua cae gratis para el que se acerca, a unos rejuvenece y a otros madura, a todos refresca en esta ciudad que parece cada vez más un desierto sin bocas. Parece un acertijo. Pero no hay nada que adivinar o descifrar. Es una foto y las fotos cuentan lo que pasa.