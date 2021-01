La Foto del Día: "El sabor extraordinario de la libertad"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el suplemento de viajes del El país. Es una fotito chiquita en la que se ve un trozo de cielo muy azul, un cielo que se mira en una isla del Mediterraneo, paraíso de un mar cariñoso, de higueras repletas, de vides y de mirto. Se ve también en la foto un iglesia blanca, encalada y reencalada durante siglos, cal fúlgida sin mácula, como una gracia brillante, como un día hermoso. Y se ve también en la foto una calle estrecha, con fachadas de miel, persianas de madera y balcones en los que cabe un solo pie. De balcón a balcón hay sogas de las que cuelgan jaulas. Jaulas cuadradas, jaulas redondas, jaulas de dos pisos, jaulas pequeñas y jaulas grandes. Los vecinos de la isla usan las jaulas por la noche como farolas. Pero es inevitable dar un respingo al verlas. Jaulas sobre el azul sobrante de la creación, sobre fachadas de cal blanca e inocente, jaulas sobre las calles estrechas de un pueblo que huele a paraíso, jaulas sobre las casas familiares, sobre las cabezas de los amigos que van y vienen de bañarse, sobre las parejas que se pasean de la mano, arrobadas, jaulas sobre las voces que llaman a los niños a comer, sobre las confidencias de los enamorados, jaulas sobre las niñas que juegan a la pelota y socorren a los naúfragos. Siempre hay jaulas sobre nuestras cabezas, por eso se hace tan raro, tan extraordinario, tan gustoso, el abrazo, la palabra, la mirada que no le pone condiciones al paraíso, que tiene el sabor raro, extraordinario de la libertad.