La Foto del Día: " Lo sabe casi todo antes de que ella abra la boca""

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en internet. Trasteando me he topado con un escena retratada por Simone Wittgen, una holandesa que es muy conocida de la que yo hasta el momento no tenía noticias. El retrato es de un camino en otoño, un camino que se abre paso bajo un gran roble con las hojas ya de color vino. La luz intenta filtrarse entre las ramas pero casi no consigue atravesar la cerrada celosía. Todavía la sombra es cerrada. Bajo el gran señor del bosque ya hay una alfombra . Y a la orilla del sendero otros árboles menos majestuosos saludan a los caminantes: quizás arces, seguro que abetos. Los caminantes son un hombre y una mujer abrigados. El lleva sombrero y guantes y ella un chamarrón muy ceñido. Los dos llevan el mismo paso, han salido de la sombra del roble y van a entrar en una nuble de niebla. Ella no necesita mirarle a la cara a él para saber que lleva en la nariz un gesto de desaprobación, no le gusta mojarse, ni lo más mínimo. Ella sabe, antes de que se lo siga, por el modo en el prepararada la tostada del desayuno, si se ha levantado con buen ánimo. Ella sabe exactamente en qué parte del zapato se le forma una arruga, ella sabe, sin que él se lo diga, por cómo cierra la puerta del cuarto común, que domina en su ánimo. . Y él le pasa lo mismo que a ella. Lo sabe casi todo antes de que ella abra la boca. Y, quien lo diría, en el modo de pasear de los dos juntos, no parece que impere sea la costumbre. Cuando se les ve caminar juntos por el sendero los vecinos se asoman y se preguntan ¿Quién es el tercero que camina a su a tu lado?